par Laura Lefebvre publié le 27/02/2017 à 17:41

Le 26 février 2017 se tenait la 89ème cérémonie des Oscars. La plus grande cérémonie récompensant le septième art, s'est ouverte avec un show spectaculaire de Justin Timberlake. Quoi de mieux que le titre funky et dansant Can't Stop The Feeling (présent sur la bande originale du film d'animation Les Trolls), pour commencer les hostilités ?



Justin Timberlake et ses danseurs ont fait une entrée remarquée par l'arrière de la salle. Dès les premières notes, toute la salle du Dolby Theatre de Los Angeles s'est levée. L'enthousiasme et l'énergie de la pop star ont vite été communicatifs, et ont cassé l'ambiance guindée des Oscars. Conquises, les célébrités ont tout de suite accompagné le chanteur dans ce show festif.



Des danseurs déployés dans la salle ont contribué à cet engouement, Justin Timberlake a fini son show en les rejoignant, et en esquissant quelques pas de danse avec sa femme, l'actrice Jessica Biel. Le clou du spectacle ? Le bisous donné à sa femme sur les dernières notes.