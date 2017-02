Alors qu'il était tranquillement en train de bosser, le Boss de Fun Radio s'est fait complètement repeindre son bureau.

Carnaval

par Jean-Alexis Lemieux publié le 23/02/2017 à 13:04

Ce jeudi 23 février, le big boss de Fun Radio a été piégé par ses équipes. Alors qu'il était en train de bosser tranquillement dans son bureau, toutes ses équipes ont débarqué dans son bureau pour faire la fête!

Surprise totale pour lui, mais tout cela n'a pas été fait par hasard, les équipes sont venues lui annoncer qu'ils allaient refaire le carnaval la semaine prochaine, le mardi 28 février durant toute la journée sur Fun Radio



C'est donc officiel !

Mardi prochain, la famille Fun Radio ouvre ses portes à tous les auditeurs déguisés pendant toute la journée. Mais ce n'est pas tout, vous serez ensuite photographié et vous apparaîtrez dans l'album photo Facebook de Fun Radio spécialement créé pour le carnaval 2017.

Celui ou celle qui arrivera à avoir le plus de like remportera la somme de 300 euros ! C'est donc le moment pour vous de bien réfléchir à votre costumes. Rendez-vous Mardi pour faire la fête avec nous :).