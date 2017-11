CALL OF DUTY WWII : LES JOUEURS DU PSG BALANCENT - Marion et Anne-So

publié le 07/11/2017 à 15:52

Deux des meilleurs footballeurs du Paris Saint-Germain étaient dans Le Night Show à l'occasion de la Paris Games Week : Javier Pastore et Alphonse Areola. Excellents sur le terrain, ils le sont aussi derrière leur écran avec des manettes. Ils sont donc venus parler de la sortie du nouveau "Call Of Duty World War II". Mais ils n'ont pas fait que parler avec Marion et Anne-So, ils ont aussi beaucoup balancé sur eux et un pote footballeur !



Vous allez, par exemple, découvrir qui est le pire joueur de toute l'équipe sur ce jeu vidéo. Vous connaîtrez aussi les pires pétages de plombs que les deux joueurs ont connu après des parties perdues. Et ils sont plutôt mauvais perdants, voire même très mauvais perdants. En tant qu'experts de Call Of Duty, ils révèlent aussi les modes de jeu qu'ils aiment employer.