publié le 20/04/2017 à 17:03

Le DJ allemand Zedd à qui l'on doit les tubes I Want You To Know en featuring avec Selena Gomez ou encore True Colors en collaboration avec Kesha revient en force. Sorti il y a un mois, Stay a le droit depuis hier a un clip soigné et émouvant.



Alors qu'elle est en train de préparer son premier album, c'est la jeune chanteuse canadienne Alessia Cara qui a été choisie par Zedd pour poser sa voix puissante sur ce tube. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la collaboration fonctionne bien... Même pas 48 heures après sa sortie - le 18 avril dernier - le clip fait le buzz puisqu'il avoisine déjà les 4 millions de vues.

Succès mérité au vu de la qualité de la chanson mais aussi de ce clip bouleversant et très esthétique. Pendant plus de 3 minutes, on y découvre Zedd et Alessia Cara en train de tomber amoureux essayant de combattre le présent pour un futur idyllique.