Liam Payne, membre des One Direction dont le groupe est actuellement en pause, et artiste solo était l'invité de Marion et Anne-So ce jeudi 13 juillet. Une surprise lui a été préparé à l'occasion de son passage dans l'émission. Quelques auditeurs, chanceux, ont le voir dans les studios de Fun Radio et approcher la star. D'autres patientaient devant l'entrée des studios depuis 8h du matin, pour accueillir leur idole !



Liam, avant de recevoir sa surprise a dû jouer à un petit jeu préparé par Marion : tester son niveau de français. Marion lui disait des mots et Liam devait répondre s'il s'agissait de véritables mots de la langue française ou des inventions. Le jeune chanteur tente de parler en sortant des : "je joue au basket" ou encore "omelette au fromage" ce qui a bien faire rire tout l'équipe et le public. Entre "crustacé", "boulaflu" et "pouloulou", Liam s'est plutôt bien débrouillé et savait immédiatement si le mot était vrai ou pas.

Place à la surprise ! Liam a eu la chance d'écouter un de ses titres dans une version française, realisée par Eliott un YouTuber qui cartonne sur la toile ! Sa spécialité consiste à traduire des chansons de l'anglais au français. Eliott a préparé une cover de la chanson Strip That Down. Liam a été impressionné par cette version et a surtout beaucoup aimé la voix du jeune YouTubeur.

Liam Payne devant ses fans

Le chanteur britannique a fait le bonheur d'une fan qui l'attendait impatiemment. Les auditeurs qui patientaient dehors devant l'entrée de Fun Radio ont chacun reçu un numéro de 1 à 25 et Liam devait en désigner un pour offrir un "Free Hug" avant de repartir. Sauf que les jeunes fans ne voulaient pas voir leur idole partir tout de suite et ont essayé de le retenir.