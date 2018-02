VIDÉO - "Sex, Love & Water" le nouveau morceau d'Armin van Buuren

publié le 02/02/2018 à 11:19

Armin van Buuren a dévoilé, ce 2 février, Sex, Love & Water sa dernière production. Un morceau très doux et funk, un genre nouveau pour le DJ. Il avait jusqu'ici habitué son public à des titres puissants comme Off The Hook, Heading Up High ou encore Ping Pong.



Le producteur néerlandais innove et arrive encore à surprendre ses fans après 20 ans de carrière. Ce nouveau morceau aux sonorités tropicales est très agréable et nous plonge dans une ambiance estivale. Parfait pour patienter jusqu'à sa venue à Paris le 27 avril prochain à la Fun Radio Ibiza Experience.