publié le 28/04/2017 à 17:50

Vous avez beaucoup entendu parler des lunettes Snapchat mais vous n'avez pas encore pu les tester ? Bonne nouvelle : Fun Radio vous les offre ! Pour les gagner, rien de plus simple. Il suffit d'ajouter Fun Radio sur Snapchat : Funradiofr et de nous envoyer vos photos et vidéos les plus drôles : grimaces, blagues, filtres... Soyez originaux ! Le jeu durera du 1er au 7 mai, et nous sélectionnerons chaque jour un gagnant.



Ces lunettes vous permettent de filmer à 115° des vidéos de 10, 20, ou 30 secondes. Elles se rapprochent de la vision humaine, et le résultat est assez impressionnant comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Ces petits films sont ensuite transférés dans l'application Snapchat en Wifi ou Bluetooth et se rangent dans les Memories.

Les lunettes permettent d'enregistrer une centaine de vidéos. Vous pourrez ainsi filmer d'une façon différente vos voyages, vos soirées et toutes vos envies. Il ne vous reste plus qu'à tenter votre chance !