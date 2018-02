VIDÉO - Super Bowl : la prestation exceptionnelle de Justin Timberlake

publié le 05/02/2018 à 11:41

Chaque premier dimanche du mois de février a lieu la finale de la ligue de football américain. Ce 4 février en plus du show sportif, le monde entier a pu vivre une prestation musicale à la hauteur de l'événement. Justin Timberlake était la vedette de la mi-temps.



Le chanteur américain a pris possession du stade pendant une dizaine de minutes. Il a commencé sa prestation dans les vestiaires de l'U.S. Bank Stadium de Minneapolis, avant de monter sur scène et d'enflammer le public. 73.000 personnes ont eu la chance de vivre ce show en live.

Justin Timberlake a débuté avec son titre Filthy extrait de son dernier album Man Of The Woods. Il a enchaîné avec ses plus grands tubes : Can't Stop The Feeling, Suit & Tie, Sexy Back ou encore Cry Me A River. Fait marquant, le chanteur a repris un titre de son idole Prince : I Would Die 4 You, un hommage bouleversant.