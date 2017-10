publié le 25/10/2017 à 14:03

C'est la comédie à voir en cette fin d'année ! Après le succès des deux Babysitting ou encore d'Alibi.com, Tarek Boudali s'est lancé un nouveau défi : passer derrière la caméra tout en incarnant le rôle principal du film, celui de Yassine.



Etudiant marocain, il arrive à Paris pour faire ses études d'architecture. Malheureusement rien ne va se passer comme il l'imagine et il va devoir se marier à son meilleur pote (Philippe Lacheau) pour pouvoir rester sur le sol français. Une folle aventure qui les attend et qui se corse à cause d'un inspecteur insistant.

Aujourd'hui on vous présente donc Tarek, réalisateur et comédien, sous un autre angle. Il a répondu à nos questions instantanées et insolites. Comme par exemple, tu préfères le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes ? On a même eu le droit à une petite imitation de son animal fétiche. Découvrez toutes ses réponses en vidéo.