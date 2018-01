publié le 25/01/2018 à 17:22

Après les griffes de Wolverine, place au chapeau haut de forme de P.T. Barnum ! Hugh Jackman ne jouera plus Wolverine, c’est une certitude. L’acteur australien a décidé de changer totalement de registre dans The Greatest Showman.



Le film raconte l’histoire de Phineas Taylor Barnum, le créateur du cirque Barnum. Et pourtant, The Greatest Showman n’est pas un biopic mais plutôt une comédie musicale. Hugh Jackman s’est offert un rôle sur mesure, lui qui adore danser et chanter ! En plus, les chansons de The Greatest Showman ont été écrites par les mêmes auteurs que le film La La Land, Benj Pasek et Justin Paul.

Nous avons pu rencontrer l’acteur lors de la promo du film à Paris. L’occasion de parler avec lui de The Greatest Showman, mais aussi de revenir sur son personnage de Wolverine et de lui demander comment il va fêter ses 50 ans cette année.

> The Greatest Showman | Official Trailer 2 [HD] | 20th Century FOX

L’avis de la rédaction de Fun Radio

Le film est frais et divertissant. C’est un vrai show à voir sur grand écran ! Beaucoup d’entre vous découvriront les talents de chanteur de Hugh Jackman. Il chante, danse, joue la comédie…



On peut clairement dire que c’est lui le "greatest showman" de ce film. Pour les nostalgiques d’High School Musical, on note aussi le retour de Zac Efron dans une comédie musicale. Eh oui, il figure dans le casting tout comme Zendaya, qu’on a vu il y a quelques mois dans Spider-Man : Homecoming. Les numéros de voltige et les chorégraphies sont vraiment réussis. Un spectacle à ne pas manquer !