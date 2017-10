VIDÉO - Taylor Swift : un réseau social pour échanger directement avec elle

publié le 12/10/2017 à 15:06

On l'a toujours connu très proche de ses fans et elle le prouve une nouvelle fois ! Taylor Swift a décidé de lancer son propre réseau social uniquement destiné à ses fans, les "Swifies".

Le principe ? Pouvoir communiquer directement avec elle grâce à cette nouvelle plateforme intitulée "The Swift Life". Comme son nom l'indique, vous pourrez retrouver toute l'actualité de l'artiste mais également des photos et des vidéos inédites, que vous ne verrez pas sur ses réseaux sociaux classiques.



Et ce n'est pas tout ! Les fans pourront aussi se réunir pour échanger ensemble et partager leurs expériences. Ils pourront d'ailleurs utiliser toute une collection d’émoticônes à l'effigie de la pop star, créée pour l'occasion.

En pleine promotion de son prochain album Reputation, dont on connait déjà le titre Look What You Made Me Do, la chanteuse confirme que cette application verra le jour d'ici la fin de l'année 2017.

> The Swift Life™ - First Look Date : 12/10/2017