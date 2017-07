VIDÉO - Tom Holland : "Jouer Spider-Man, c'est surréaliste"

publié le 12/07/2017 à 06:01

Tom Holland est le nouveau Spider-man. Dans Spider-Man: Homecoming, il enfile le costume bleu et rouge porté avant lui par Andrew Garfield ou encore Tobey Maguire dans une incarnation lycéenne de l'Homme-araignée.



L'acteur britannique âgé de 21 ans, incarne Peter Parker alors qu'il a 15 ans et qu'il apprend seulement à contrôler ses pouvoirs sous le regard bienveillant et sarcastique d'Iron Man (Robert Downey Jr.). "Depuis le premier Iron Man j'ai été un fan loyal des films Marvel, explique-t-il au micro de Funradio.fr. Le simple fait d'être dans l'un de ces films et qu'en plus je joue Spider-Man, c'est juste surréaliste. C'est dingue !"

"Les gens qui écrivent ces films sont hilarants. Ils trouvent toujours des pépites incroyables, indique l'acteur. Mais beaucoup de ces passages comiques viennent d'improvisations. Jacob Batalon (qui interprète Ned le meilleur ami de Peter Parker au lycée) est probablement la meilleure personne que j'ai rencontré en improvisation. Il est génial. Il apporte beaucoup à son personnage alors que ce n'était pas sur le script originel."

Ce film est pour les fans mais aussi pour les enfants. Tom Holland Partager la citation





De son rôle dans Spider-Man, Tom Holland retire certainement un notoriété décuplée à l'international et des chèques avec de nombreux zéros pour les prochaines années. Pour autant, ce ne sont pas les cascades ou la gloire que Tom Holland explique apprécier tout particulièrement mais les visites dans les hôpitaux qu'il effectue auprès d'enfants malades en tant que nouveau Spider-Man.



"Les enfants sont formidables. Ce film est pour les fans mais aussi pour les enfants et je trouve ça injuste que certains d'entre eux ne puissent pas aller voir Spider-Man au cinéma, conclut Tom Holland. Donc si je peux leur apporter de la joie d'une autre façon avec ce rôle, c'est ce que je ferai."