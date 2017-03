publié le 14/03/2017 à 15:13

Lundi 13 mars 2017, Tove Lo donnait un concert à La Cigale, en partenariat avec Fun Radio. Quelques membres de la famille étaient au rendez-vous pour vivre cette soirée de folie, et ils ont su dégainer leur smartphone au bon moment. Sur son morceau Talking Bodyla chanteuse suédoise a commencé à se déhancher sensuellement en mimant de retirer son haut, jusqu'à passer à l'acte et se retrouver seins nus sur la scène.



Tove Lo a toujours mis en avant sa sexualité et ce n'est pas la première fois qu'elle montrait ses seins en plein concert. En effet, c'est sur ce même titre qu'elle a décidé de dévoiler ses seins à chacune de ses représentations. Un acte symbolique revendiquant son féminisme. Certains de ses fans la suivent même dans ce mouvement et retirent leurs vêtements en même temps que la chanteuse.