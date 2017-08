publié le 09/08/2017 à 18:46

En 2016 Avicii avait annoncé, dans une longue lettre ouverte, mettre un terme à sa carrière de DJ. Mais il est récemment revenu sur ses propos : "Tous les artistes se demandent à un moment donné de leur carrière ce qui importe le plus. Pour moi c'est de créer de la musique. L'année dernière j'ai annoncé cesser les live mais pas m'arrêter de produire."



Après deux albums remarquables Tue et Stories, Avicii a annoncé son retour sur les réseaux sociaux. Le 4 août le DJ suédois a publié une vidéo accompagnée d'une légende sur Facebook. Il a ainsi annoncé la sortie d'un nouvel EP le 10 août, baptisé Avïci et contenant 6 titres.

Pour faire patienter ses fans il a promis de publier chaque jour un extrait de ses morceaux à venir. Ce qu'il a fait. On a découvert au fil des jours les extraits des titres suivants : Friend Of Mine ; Lonely Together avec Rita Ora ; You Be Love ; Without You ; What Would I Change It To et enfin So Much Better. Vivement la sortie de l'EP dans son intégralité !