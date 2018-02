Don Diablo - On My Mind

publié le 27/02/2018 à 11:33

En 13 ans de carrière Don Diablo a connu de nombreux succès. On My Mind, produit en 2015, est son premier titre à avoir dépassé les frontières. Après cette exposition internationale, le DJ néerlandais a été contacté par un des plus grands DJs : Tiësto. Ensemble ils ont sorti Chemicals, la même année.



Depuis Don Diablo a enchaîné les tubes : Cuting Shapes, Children Of A Miracle, Momentum ou encore Don't Let Go. Le 9 février le DJ a dévoilé Future, un album contenant 16 titres dont de nombreuses nouveautés. Pour écouter ses titres en live rendez-vous le 27 avril prochain à Fun Radio Ibiza Experience.