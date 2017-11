publié le 28/11/2017 à 17:33

En 2015, Dua Lipa lançait sa carrière avec Be The One, son premier titre à connaître un succès imminent. Deux ans après, le morceau a été vu plus de 150 millions de fois sur YouTube et continue son ascension. Depuis, la chanteuse originaire de Londres a enchaîné les morceaux à succès. Avec New Love ou encore Blow Your Mind elle a su réitérer l'exploit de sa première réussite.



Ces morceaux diffusés à travers le monde lui ont permis de se faire approcher par les plus grands noms du milieu. La chanteuse a collaboré sur deux morceaux en janvier 2017. D'abord avec Sean Paul sur No Lie puis avec Martin Garrix sur Scared To Be Lonely. Deux titres devenus des tubes offrant un beau tremplin à Dua Lipa.



Quel est son plus gros tube ? Est-elle en couple ? Quel sera son prochain single ? Voici quelques informations sur Dua Lipa.



1 - Son titre "New Rules" est son plus gros succès

En juillet 2017, Dua Lipa présentait un nouveau morceau, New Rules. L'artiste ne s'attendait sûrement pas à un tel succès et pourtant elle a bel et bien trouvé les clefs de la réussite. Paroles engagées, rythme entraînant, chorégraphie rodée... Ce titre a tout pour plaire et les chiffres en témoignent. 18ème du Hot 100 aux États-Unis, 712 millions de vues sur YouTube, un tube est en route.

2 - Son cœur n'est plus à prendre

Côté cœur Dua Lipa a été victime de plusieurs rumeurs. En 2016 elle a dû démentir être en couple avec Harry Styles. "C'est juste un ami. On se connaît depuis longtemps et on rattrapait le temps perdu. Mon cœur bat pour quelqu'un d'autre", se justifiait-elle à la suite d'une photo publiée des deux personnalités en train de déjeuner.



Quelques mois après, en juin 2017 on lui prêtait une relation avec Martin Garrix, avec qui elle a collaboré au début de l'année sur Scared To Be Lonely. Ils ont été immortalisés en train de se prendre dans les bras... Mais malheureusement pour les fans des deux artistes ils n'y a jamais rien eu de sérieux entre eux. Dua Lipa est en couple avec Paul Klein, ils affichent leur amour au grand jour.

Dua Lipa et Martin Garrix Crédit : SplashNews

Moon n stars Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa) le 25 Nov. 2017 à 21h05 PST

3 - Son prochain single sera "IDGAF"

Après avoir longuement travaillé dessus, Dua Lipa a présenté son album éponyme en juin dernier. Cet opus comprend tous ces derniers titres en date, dont un, jusqu'ici encore peu connu IDGAF (comprenez : I Don't Give A Fuck). Et pourtant c'est l'un des morceaux préférés de ses fans.



L'artiste britannique a ainsi décidé que cet extrait serait le futur titre qu'elle présenterait officiellement. Il sera envoyé aux radios début 2018 : "New Rules fait encore son chemin on ne va pas le sortir tout de suite", a-t-elle confié au site Dammit.

> Dua Lipa - IDGAF (Album Visual)

4 - Sa collaboration avec Footlocker

La marque de streetwear a choisi de collaborer avec Dua Lipa. L'artiste est le visage de la campagne automne/hiver 2017 et on comprend pourquoi. Son style, à la rue comme à la scène, est toujours travaillé : "Je suis tellement inspirée par l'environnement qui m'entoure, que les villes dans lesquelles je me produis influencent la tenue que je porte chaque soir sur scène", a-t-elle déclarée.



Dua Lipa a créé, en collaboration, avec Footlocker une série de baskets limitée se composant de ses modèles préférés. Des Puma, des Adidas, des Nike... Il y en a pour tous les goûts. Elle rajoute une corde à son arc et n'en finit pas de nous surprendre.