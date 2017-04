Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

publié le 24/04/2017 à 09:53

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Alors que Keblack avait réussi à détrôné le dj anglais Jax Jones, Ed Sheeran, le roi incontesté du dancefloor est revenu en force avec son tube Shape of you ! Il avait quitté le podium, mais son absence n'aura été que de courte durée.

Très belle remontée de Collectif Métissé qui se retrouve cette semaine à la deuxième place juste devant le tube Bazardée de Keblack.



La plus lourde chute cette semaine revient à Popsima et son Iceberg qui se retrouve cette semaine dans les profondeurs du classement en perdant 12 places !



Alors qu'ils étaient deuxième la semaine dernier, les Pagadixx chutent lourdement cette semaine se retrouvant à la vingt-quatrième place.