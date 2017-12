publié le 04/12/2017 à 16:02

Le célèbre magazine britannique Love signe le calendrier de l'avent le plus sexy de l'année. Les mannequins les plus en vogue du moment ont été invitées à tourner chacune une vidéo. Pendant une minute trente elles assument leur façon de séduire, un brin provocatrice. Peu importe le regard qu'on leur porte, les filles s'affirment et collent au leitmotiv de la campagne "StayStrong" signifiant rester forte.



La vidéo d'Emily Ratajkowski, datant du 3 décembre a marqué les esprits. La it-girl se roule sur une table couverte de spaghetti à l'huile. Elle en étale sur l'ensemble de son corps et s'en donne à cœur joie, le tout dans un ensemble de lingerie affriolant. "La façon dont je m'habille, j'agis, je flirte, je danse, je fais l'amour. Ce sont mes décisions et elles ne doivent pas être impactées par les hommes," a-t-elle déclaré.