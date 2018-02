VIDÉOS : "Eurodance 25" : Jax Jones en tête du classement

publié le 04/02/2018 à 20:13

Cette semaine Jax Jones prend la tête du classement avec son morceau Breathe. Sur le podium on retrouve Marshmello et Selena Gomez avec Silence et enfin David Guetta avec son dernier morceau : Dirty Sexy Money. Le DJ français perd deux places à l'Eurodance 25.



Le remix de Natural Blues par Showtek gagne 11 places au classement. Il se place à la neuvième position. Deux nouveaux titres rentrent dans l'Eurodance 25 : I Miss You de Clean Bandit et Unforgettable de Robin Schulz.