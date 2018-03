publié le 28/03/2018 à 18:12

Âgé de seulement 23 ans, Lauv a déjà fait ses preuves auprès des plus grands. Après avoir longtemps travaillé avec Ed Sheeran, il s'est fait repérer par DJ Snake. Le DJ français l'a interpellé sur les réseaux sociaux. Ensemble ils ont produit A Different Way, un tube en devenir.



Lauv a aussi produit des titres à succès en solo. I Like Me Better en est l'exemple. Sorti en mai 2017 ce titre entêtant parle d'une relation tumultueuse. 1 an après le chanteur continue de parler d'amour dans ses chansons. Ce jeudi 29 mars il sortira Chasing Fire : "Elle est très up-tempo mais c'est une chanson très triste. Elle parle d'un moment douloureux dans un couple," a-t-il révélé au micro de Fun Radio.

GUESS THE NAME OF MY NEW SONG COMING OUT THURSDAY pic.twitter.com/jSnd5zH0C5 — Lauv (@lauvsongs) 26 mars 2018