publié le 20/03/2017 à 14:58

La marque Parrot a envoyé un drone au Night Show : le Bebop 2 FPV, un modèle conçu pour des sensations de vol des plus immersives. Pour le tester, ils l'ont emmené lors de leurs vacances à Font-Romeu, et le résultat est assez impressionnant.



Le drone a un coût : 699€, mais la qualité est là ! C'est du matériel de professionnel. Le drone est stable, réactif et la prise en main est très facile. Il peut aller à une vitesse de 65 km/h. Le pack comprend trois éléments : la manette avec un bouton pour faire monter le drone et un autre pour aller de gauche à droite. Il y a aussi les lunettes dans lequel il faut y insérer un Iphone, relié par un câble USB à la manette. Il est très facile à piloter.

Pour faire une démonstration aux auditeurs, Amir l'a testé dans le studio et dans les couloirs de Fun Radio. Dans un petit espace, il n'est pas évident de contrôler l'engin. D'ailleurs, le drone s'est pris quelques murs mais il a très bien résisté.