Par plaisir et surtout pour ne pas être égoïste, on vous a dégoté les meilleures vidéos de twerk sur les sons Dance-electro.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 02/02/2017 à 14:15

Le Twerk, cette danse sexy avait enflammé les réseaux sociaux et la Toile durant plusieurs mois en 2015. On a décidé de revenir sur cette tendance, qui n'en est malheureusement plus une,enfin c'est ce que se disent la plupart des garçons. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les filles se le disent aussi, car cette mode ne s'est pas arrêtée à de simples vidéos. Qui n'a jamais rencontré une personne qui en soirée a tenté de se lâcher et de twerker ? Cette mode avait finalement fait rire tout le monde !



Qu'on se le dise, c'est seulement dans des vidéos faites par des professionnelles que le déhanché arrive à être réellement sexy. Du coup, on s'est dit qu'on allait revenir sur cette "vieille mode" et vous offrir les meilleures vidéos de twerk sur les sons Dance-electro. La spécialiste dans le domaine, c'est Lexy Panterra, elle avait pulvérisé le nombre de vues sur sa chaîne YouTube en atteignant les 30 millions de vues sur le titre de DJ Snake : Middle. Allez, on vous laisse vous régaler !