publié le 10/10/2017 à 18:03

Six DJs ont été nommés aux Fun Radio DJ Awards dans la catégorie "Meilleur DJ international". Des artistes confirmés qui enchaînent les tubes. Parmi eux il y a Calvin Harris, qui en plus d'être le DJ le mieux payé du monde, a produit un maximum de tubes en un minimum de temps. Le producteur britannique a compilé sur son album Funk Wave Bounce 1 tous ses derniers morceaux : Heatstroke, Rollin, Feels, Hard To Love...



A ses côtés 5 autres DJs sont pressentis au même titre. Tout d'abord Martin Garrix qui fait actuellement un carton avec son dernier morceau : Pizza. Sont aussi en lice Dimitri Vegas & Like et Axwell /\ Ingrosso, deux duos qui parcourent le monde entier. Enfin vous pouvez également voter pour Don Diablo qui a récemment produit un son sortant original : Don't Let Go, ou pour Hardwell, le jeune prodige de l'électro. Faites votre choix, il ne vous reste plus que quelques jours !