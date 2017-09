R3HAB & Quintino - I Just Can't (Official Video)

publié le 15/09/2017 à 18:18

Après son album Inspired sorti en 2015 ou l'on retrouvait notamment le titre Karate que l'on vous passait en boucle sur Fun Radio, R3HAB revient avec Trouble un nouvel opus prometteur. Il se compose de 17 morceaux dont un single représentatif de l'ensemble avec lequel il fait sa promotion : I Just Can't.



Ce titre incarne l'univers nouveau vers lequel l'artiste marocain est allé. C'est un grand producteur capable de se réinventer et de s'adapter à l'air du temps, à l'image de ce nouvel album proposant des titres à la fois pop et électronique.

R3HAB propose 16 autres morceaux dans son album sur lequel il a collaboré avec de nombreux artistes. Un mélange des genres donnant un résultat éclectique et surprenant. Le DJ est aussi maître dans l'art de la réinterprétation, à l'image de son remix du titre 2U de Justin Bieber et David Guetta qui lui a valu une nomination aux Fun Radio DJ Awards.