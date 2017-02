Vendredi 17 Février, venez faire la fête sur le meilleur du son dancefloor à La Palmeraie à Paris pour la seconde édition de la Nuit de la Médecine.

Soirée étudiante

par Anthony Papon publié le 16/02/2017 à 15:37

Fun Radio présente la seconde édition de la Nuit de la Médecine. Vendredi 17 février, venez faire la fête sur le meilleur du son dancefloor, mixé par les nouveaux phénomènes de la scène électro française à La Palmeraie à Paris. Vous pourrez entre autres vous déhancher sur les sons de The Geek X VRV, Madame, Efix sans oublier plein d'autres surprises ! Pour cette seconde édition, le lieu de la soirée sera divisé en plusieurs endroits pour vous offrir des ambiances différentes. Plus d'infos et les réservations sur l'Event Facebook !