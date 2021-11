David Guetta, DJ Snake, Daft Punk, quels sont les DJs français les plus écoutés au monde ?

Si la France est championne du monde, notre pays impose également le respect en matière de musique et de DJs. De nombreux artistes, tous playlistés par Fun Radio, sont invités dans les plus grands festivals du monde et sont écoutés partout. Nos confrères de Climax Play, un site web spécialisé dans l'électro, ont publié le classement des 10 DJs français les plus écoutés en streaming dans le monde. David Guetta est le roi, sans contestation possible avec plus de 50 millions d'écoutes en octobre. Ce succès va continuer en novembre puisqu'il vient de dévoiler Family en compagnie de Bebe Rexha.

Si DJ Snake se place logiquement deuxième, les Daft Punk, qui se sont séparés et dont le dernier titre remonte à 2014, réalisent l'exploit d'être troisièmes avec 14,6 millions de sons streamés à travers la planète. La nouvelle génération - Ofenbach, Kungs, Petit Biscuit - tire aussi son épingle du jeu.

Le top 10 des artistes électro les plus écoutés en octobre 2021 :

1. David Guetta

2. DJ Snake

3. Daft Punk

4. Ofenbach

5. Kungs

6. Willy William

7. Martin Solveig

8. Petit Biscuit

9. Bob Sinclar

10. Hugel

