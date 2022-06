Dimitri Vegas, David Guetta, Nicole Scherzinger et Azdeck dévoilent "The Drop"

Un titre pas comme les autres. Dimitri Vegas et David Guetta, monuments de la musique électro, se sont entourés de la chanteuse et actrice Nicole Scherzinger et du DJ producteur Azteck pour leur nouveau morceau. Intitulé The Drop, le titre n'aura aucun mal à se hisser en haut de votre playlist préférée. Terriblement rythmée, la chanson avait été dévoilée il y a déjà quelques jours à l'Ushuaia Ibiza lors d'un set mémorable de David Guetta devant une foule en délire.

C'est la première fois que les quatre artistes se retrouvent réunis sur un même titre. "Je suis tellement heureux de sortir The Drop, un morceau sur lequel nous avons travaillé pendant assez longtemps pour essayer d'apporter l'équilibre parfait entre les sons de la radio et du club. Nous voulions vraiment que les voix sonnent comme un échantillon R&B des années 90. Nous avons donc demandé à Nicole Scherzinger d'enregistrer sa voix incroyable

sur un rythme beaucoup plus lent", a expliqué Dimitri Vegas.

Le morceau, valeur sûre de cet été, est à découvrir toute cette journée sur l'antenne de Fun Radio.