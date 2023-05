Gagnez vos places pour "La petite sirène" avec Fun Radio Dunkerque

A l’occasion de la sortie du film #LaPetiteSirène, remake en prise de vues réelles du « Classique d'animation » Disney réalisé par Rob Marshall, tentez de remporter vos places ! Pour participer, likez et commentez le post en question sur la page de Fun Radio Dunkerque !

Une nouvelle bande annonce pleine de musiques pour le prochain film de Disney. L'adaptation live action du célèbre dessin animé La Petite Sirène se dévoile un peu plus à l'occasion de la 95e cérémonie des Oscars qui a pris place à Los Angeles, dans la nuit de dimanche à lundi. Le long-métrage, réalisé par Rob Marshall (Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence, Le Retour de Mary Poppins), proposera une version revisitée, en prise de vue réelle - de la même manière que Le Roi Lion, Aladdin et La Belle et la bête - avec de véritables acteurs et actrices.

Dans ce nouveau trailer, on aperçoit enfin Ursula (incarnée par la comédienne Melissa McCarthy), la grande méchante du film, avec ses impressionnantes tentacules. Les nombreuses séquences aquatiques dévoilées sont particulièrement bien faites. Ce voyage sous-marin s'annonce des plus agréables à contempler. C'est vivant, ça chante et les personnages semblent déjà attachants.

Pour rappel, le film dont la sortie est prévue dans les salles de cinéma en France le 24 mai, avait suscité polémique lors de la présentation des premières images avec l'actrice Halle Bailey dans le rôle d'Ariel. La jeune actrice et chanteuse de 22 ans avait été victime de racisme.