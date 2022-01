VIDÉOS - Katy Perry, Latto, Neiked, The Weeknd... : découvrez les six meilleures nouveautés

Les fêtes sont désormais loin derrière nous, mais les artistes ont attaqué 2022 pieds au plancher avec plusieurs titres à absolument mettre dans sa playlist. Comment ne pas démarrer avec le roi du moment, The Weeknd. Son titre Sacrifice, produit par la Swedish House Mafia, est tiré de son nouvel album Dawn FM et fait déjà le bonheur de millions d'auditeurs. Dans la même veine, nous retrouvons la collaboration entre le DJ suédois Alesso et la superstar Katy Perry, When I'm Gone.

Ce mois de janvier 2022 permet également de révéler de nouveaux talents comme Latto. Originaire d'Atlanta, Big Energy a de grandes chances de percer en France dans les prochaines semaines, au même titre qu'un collectif d'artistes composé de NEIKED, Mae Muller & Polo G sur Better Days.

Parmi les titres électro à suivre, Öwnboss vient d'être lancé en France par Fun Radio avec Move Your Body, soutenu par le label Music Freedom de Tiesto. Enfin, Farruko n'a pas fini d'ambiancer l'hexagone puisqu'après Pepas, le Portoricain enchaîne avec El Incomprendido.

