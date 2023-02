Fun Radio présente : LA FLUO PARTY II

Fun Radio Dunkerque et la patinoire Michel Rafou présentent : LA FLUO PARTY II

Ce samedi, l'énorme soirée fluo est de retour a la patinoire de Dunkerque !

A tout moment, envoyez "FLUO" par mail a dunkerque@funradio.fr gagnez vos entrées pour venir vous éclater sur les mixs de Jayson de Fun Radio Dunkerque pour une soirée GI-GAN-TESQUE avec des cadeaux à gagner toute la soirée !

La FLUO PARTY by Fun Radio et la patinoire Michel Raffoux, c'est ce samedi 18 février 2023 a la patinoire de Dunkerque !

