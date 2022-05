Fun Radio présente LAGUNA FESTIVAL #2

Le dimanche 5 juin 2022 🌴, de 16H à 2H, Bonheur Production 🤍 & Magie Noire 🖤 en collaboration avec la municipalité de Villeneuve-lès-Maguelone présentent la seconde édition du Laguna Fest 🦩

Le temps d’un soir, la musique se met au vert 💚, le LAGUNA FEST 🦩 propose à ses 1200 festivaliers un véritable retour aux sources ; un moment de partage, une immersion en pleine nature entre : ciel 🌈, terre et mer 🌊 sur le site exceptionnel de la Passerelle du Pilou.

Pour cette seconde édition, les festivaliers pourront profiter d’une sélection musicale de qualité 🔊, en se laissant porter parmi les stands de bien être, de chinage, de vinyles 📀 et de fripes.

Comme l’an dernier, la scénographie se veut simple, avec des matériaux nobles 🌿, naturels, afin de rester au plus près du site sur lequel le festival sera implanté 🌞, et surtout des festivaliers, avec une petite nouveauté cette année : un Grand Espace Chill Out 🎋

DJ's Set: CASSY / TANIA VULCANO/ TRAUMER

