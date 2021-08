Gagnez vos équipements sportifs avec Décathlon Odysseum

Fun Radio Méditerranée et décathlon Odysseum vous offrent vos équipements sportifs à l'occasion du Vitalsport



Ecoutez TIM entre midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du smash fun soyez les premiers à appeler le 04 3000.36.31 et gagnez votre Paddle gonflable 10 pouces et ses accessoires, pompe et pagaie. Le VITALSPORT le samedi 28 et dimanche 29 Aout à Decathlon Odysseum avec Fun Radio Méditerranée

Pour nous écouter :

Carcassonne : 93.9FM Béziers/Bedarieux:106.3FM Montpellier: 91.8FM & sur l'application: Paramètres / ma radio locale, et vous choisissez votre ville Audoise et/ou Héraultaise dans la sélection.