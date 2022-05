Gagnez vos invits pour le DJ Set de The Avener

, Tristan Casara , prend le nom The Avener, et lance son single Fade Out Lines, le remix de la chanson The Fade Out Line de Phoebe Killdeer & The Short Straws sortie au printemps de l'année précédente. La chanson se hisse en tête des charts.

Depuis il enchaine les tubes "Castle in the Snow" en 2015 "Beautiful" en 2019 et sera ce vendredi au Rock Store dans le centre de Montpellier des minuit.



+Première partie un DJ de chez nous Greg Delon

Ecoutez Tim repérez le smash Fun et appelez le 04.3000.36.31 dans le 12/16 sur Fun Radio Méditerranée.



