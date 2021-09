Gagnez votre tablette avec ASI Informatique

Fun Radio Méditerranée et ASI Informatique à Juvignac vous offrent votre Tablette Huawei (RWOA WAYE) MediaPad dernière génération

Ecoutez Tim entre midi et 16H dès que vous repérez le signal du Smashfun, soyez les premiers à appeler le 04 3000 36 31 et tentez de gagner votre tablette tactile Huawei avec ASI Informatique Juvignac, vente, réparation en boutique et à domicile sur la région Montpelliéraine.

Pour nous écouter :

Carcassonne : 93.9FM Béziers/Bedarieux:106.3FM Montpellier: 91.8FM & sur l'application: Paramètres / ma radio locale, et vous choisissez votre ville Audoise et/ou Héraultaise dans la sélection.