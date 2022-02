Si vous êtes fans de super-héros, attendez-vous à beaucoup rire avec le nouveau film de Phillipe Lacheau. En seulement quelques années, la bande à Fifi a su s'imposer comme la plus banckable du cinéma français. Babysitting, Alibi.com, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon... Tous les films du comédien et réalisateur autodidacte sont un succès dans les salles obscures. Alors forcément quand un nouveau sort, c'est un événement.

Intitulé Super-héros malgré lui, le long-métrage, présenté en ouverture du Festival de l'Alpes d'Huez, s'amuse des codes si vus dans les films de justiciers masqués. Costume moulant, scène héroïque, super vilain... la formule complète est présente. "Il y a des petits clins d'œil aux films de super-héros dont je ne suis même pas au courant. Toute l'équipe s'est éclatée à distiller plein de clins d'œil", a avoué le réalisateur de 41 ans.

Si aujourd'hui l'homme de cinéma peut se permettre de faire ce qu'il souhaite sur grand écran, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, les débuts de la bande dans le milieu du 7e art ont été bien compliqués. "Au début, on passait des castings et personne ne voulait de nous. Du coup, on a écrit nos histoires. On allait présenter nos films en indiquant que c'est nous qui souhaitons jouer dedans. On a eu plein de refus jusqu'au jour où on a trouvé l'idée pas trop chère de Babysitting", a-t-il confié au micro de Fun Radio.