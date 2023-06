Test de "Diablo IV" : un épisode maléfiquement délicieux

Un jeu de référence. La cultissime licence Diablo revient dans un 4e épisode attendu de pied ferme par les fans. Conscients de cette lourde attente, les développeurs ont pris soin de peaufiner cette nouvelle aventure beaucoup plus ambitieuse. Scénario, mis en scène (les cinématiques sont bluffantes) et personnages.

Blizzard Entertainment place la barre très haut afin d'offrir une expérience de jeu jouissive et efficace. Après avoir parcouru longuement le jeu dont la sortie est prévue le 6 juin, Fun Radio vous explique pourquoi cet épisode est une véritable réussite.

Bien que cette année soit riche en jeux vidéo, Diablo IV pourrait aisément prétendre au titre de jeu de l'année 2023 tant son univers est riche et le plaisir de jeu est intense. Pour celles et ceux qui n'auraient encore jamais touché à cette brillante licence, ce 4e volet pourrait aisément les convaincre.

Une réalisation d'enfer

Diablo IV est d'une beauté phénoménale. Blizzard Entertainment est devenu maître en la matière pour proposer des cinématiques absolument somptueuses. Dans cet épisode, disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC, le travail effectué sur les textures et la fluidité est remarquable.

Pour cela, il suffit de s'en rendre compte lors de la création du personnage, toujours aussi variée. La mise en scène proposée est mieux maîtrisée que dans le 3e épisode. La grande méchante de l'aventure, Lilith, est une véritable réussite et incarne avec brio la peur. On sursaute à certain moment quand elle apparaît dans les cinématiques d'une beauté abyssale (on veut un film en images de synthèse !). Mention spéciale pour le doublage français de grande qualité.

Mais là où le titre étonne, c'est dans sa réalisation sonore puisque Diablo IV bénéficie d'une bande-son magistrale. Certaines scènes portées par les musiques sont particulièrement épiques. Les thèmes sont bien choisis et parviennent à se faire entendre aux bons moments.

Un gameplay aux petits oignons

Pour cet épisode, Diablo IV mise sur monde ouvert d'une richesse inouïe. Bien plus ambitieux que ses prédécesseurs, le titre de Blizzard Entertainment promet de belles heures de jeu aux joueuses et joueurs du monde entier grâce à sa quête principale et ses multiples missions secondaires disséminées un peu partout dans l'univers.

Pour parcourir ce monde ultra organique, les développeurs ont conservé les fondations de gameplay de la licence emblématique. Grottes, cavernes et autres donjons sont un pur bonheur à parcourir manette (ou clavier) en main. Comme dans chaque jeu estampillé Diablo, il vous est possible de choisir votre classe. Cinq au total : Sorcier, Barbare, Voleur, Druide et Nécromancien. Un arbre de compétence est mis à disposition et vous permettra ainsi de faire évoluer votre personnage.



Le meilleur épisode de la licence ?

Diablo IV regorge de petits secrets. Plus qu'un jeu, le titre de Blizzard Entertainment est une véritable expérience qu'on se doit de parcourir ne serait-ce qu'une fois dans sa vie de gamer tant les possibilités semblent infinies. Bénéficiant d'une durée de vie colossale, d'une narration plus poussée et d'un gameplay affiné, le jeu est une réussite totale. Que vous soyez fans ou non de l'univers maléfique, Diablo IV vous fera succomber à son charme. L'un de nos coups de cœur vidéoludique de l'année 2023.



Les plus :

- La réalisation ultra soignée.

- Le gameplay terriblement addictif.

- Les 5 classes disponibles.

- La bande-son incroyable.

- La possibilité de jouer à plusieurs.

- Le monde est très organique.

- La durée de vie colossale.



Les moins :

- Moins mémorable et surprenant que ses prédécesseurs.

- L'obligation d'être connecté en ligne pour jouer (même en solo).

- Pas hyper simple à prendre en main.