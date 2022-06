VIDÉOS - Kungs, Calvin Harris, Rema, Karol G... : notre sélection des 10 tubes de l'été 2022

Quels seront les titres incontournables de vos soirées durant l'été 2022 ? Quels seront les artistes qui vont squatter les playlists durant vos vacances ? Quels sont les morceaux que vous pouvez d'ores et déjà faire découvrir à vos amis ? Fun Radio vous propose sa sélection des 10 tubes de l'été 2022.

Qui dit été, dit forcément sons chauds, sons latino. Bam Bam d'Ed Sheeran et Camila Cabello est dès à présent un succès mondial, au même titre que Calm Down de Rema, un des rois de l'Afrobeats, tout droit venu du Nigeria. Les statistiques s'affolent également autour de Provenza signé Karol G, tandis que la sensation va venir de Pedro Sampaio, Anitta, Dadju, Nicky Jam et MC Pedrinho sur le remix de Dançarina.

Du côté des DJ, Kungs et Ofenbach ne manqueront pas à l'appel avec deux titres déjà playlistés par Fun Radio depuis plusieurs semaines, Clap Your Hands et 4U. La bonne nouvelle vient de Calvin Harris qui prépare un nouvel album et qui vient de dévoiler Potion avec Dua Lipa et Young Thug, un titre aux sonorités rétro.

James Hype, venu d'Angleterre, et Purple Disco Machine, qu'on ne présente plus, ont eu la bonne idée de respectivement remixer I Need a Girl (Part 2) de P. Diddy et Lizzo - About Damn Time. Enfin, la saison 4 de la série Stranger Things a relancé Running Up That Hill, un succès des années 80 de Kate Bush. Le frenchy Boris Way propose son remix, particulièrement efficace.

10 titres, 2 mois pour faire la fête, 1 radio, faites votre choix !

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !