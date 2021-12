Gagnez votre semaine de vacances avec les campings-village HOMAIR

Fun Radio Méditerranée et les campings-villages HOMAIR s’occupent de vos prochaines vacances !

Ecoutez MARINE entre midi et 16 h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du « Smash Fun » soyez les premiers à appeler le 04 3000 36 31 et partez une semaine à 4 ou à 6 dans l’une des 15 Top Destinations sélectionnées par Homair Vacances

Des séjours inoubliables dans les plus beaux campings-villages

Pour nous écouter :

Carcassonne : 93.9FM Béziers/Bedarieux:106.3FM Montpellier: 91.8FM & sur l'application: Paramètres / ma radio locale, et vous choisissez votre ville Audoise et/ou Héraultaise dans la sélection.