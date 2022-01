Votre séjour au ski dans les Alpes à gagner

Fun Radio Méditerranée et Le département des Hautes Alpes vous offrent votre séjour au ski, à la station des Orres avec Eurogroup Madame vacances.

Respirez l’air pur des montagnes, glissez au cœur d’une forêt de mélèzes et partagez des vacances inoubliables en famille ou entre amis. Ecoutez Tim entre midi et 16 h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 04 3000 36 31 et partez à 4 au cœur des Hautes-Alpes à la station des Orres pendant une semaine avec hébergement et forfaits

+ Infos sur LesOrres.com

Pour nous écouter :

Carcassonne : 93.9FM Béziers/Bedarieux:106.3FM Montpellier: 91.8FM & sur l'application: Paramètres / ma radio locale, et vous choisissez votre ville Audoise et/ou Héraultaise dans la sélection.