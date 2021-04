Boston Bun sur Fun Radio : "J'ai utilisé ce temps Covid pour fabriquer mon album"

Boston Bun en interview et en mix dans Le Before

Un premier album qui s'est fait attendre. Alors que le confinement a freiné la sortie de plusieurs disques, Boston Bun a quant à lui décidé de se lancer en dévoilant son premier projet musical que ses fans s'impatientaient de découvrir. Un projet mûrement réfléchi et travaillé.

Originaire du Sud de la France, Thibaut Noyer de son vrai nom s'est fait remarquer en 2012 par Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk et fondateur du label Ed Banger sur lequel de prestigieux DJ ont collaboré (Justice, Daft Punk, Cassius, DJ Mehdi, Mr. Oizo, Vladimir Cauchemar et bien d'autres). En 2019, il dévoile le morceau Don't Wanna Dance, très apprécié par le public, mais pas que...

En effet, une vidéo montrant le légendaire chanteur Elton John danser sur le titre circule alors sur les réseaux sociaux. Une consécration pour ce jeune DJ français. "Je la découvre [la vidéo, ndlr] en même temps que les gens. Et je fais genre : 'What ?!'", nous a-t-il confié. Il dévoile aujourd'hui son tout premier album baptisé There's A Nightclub Inside My Head.

"Ce sont toutes mes sessions studio [cet album] que j'ai fait ces 2-3 dernières années avec tous les petits bouts de voix par-ci et d'instruments par-là que j'avais dans mon ordinateur. J'ai utilisé le temps Covid où j'ai été vraiment contraint d'être en studio et d'annuler ma tournée américaine pour fabriquer l'album". Le premier album de Boston Bun est à découvrir dès maintenant.