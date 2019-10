Bruno Dans La Radio du 04 octobre 2019

publié le 04/10/2019 à 11:25

De 6h à 9h du lundi au vendredi, Bruno Guillon, toujours accompagné de Christina, recrute de nouveaux visages et de nouvelles voix : Pino journaliste à FUN RADIO Bourgogne, Grace la standardiste de l’émission et Karina, qui présentait déjà le JPI (journal pas en images), auront un rôle plus important au micro de l’émission. Au programme également de nouveaux rendez-vous : le jeu des 5000 euros à 7h30 ; la TV de Mikka Rochia ; les expériences d’Elliot et toujours « Bruno paye vos factures ».