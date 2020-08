Coronavirus : Nicky Romero dévoile avoir été testé postif au Covid-19

publié le 17/08/2020 à 15:50

Nicky Romero, touché par le coronavirus. Le DJ Néerlandais a annoncé, samedi 15 août, avoir été testé positif au Covid-19. C'est sur son compte Instagram que l'artiste-compositeur a dévoilé à ses fans la mauvaise nouvelle. Dans un long message préventif, le DJ a mis en garde sa communauté contre le virus.

"Aujourd'hui, j'ai reçu un diagnostic de Covid-19, et je suis actuellement en quarantaine chez moi, en Hollande. Heureusement, mes symptômes sont légers et je me repose pour le moment. Je vous encourage tous à prendre ce virus au sérieux, à vous faire tester, et à suivre les directives. Nous allons tous battre ça ensemble", a écrit la star des platines.

Le DJ a reçu le soutien de plusieurs grandes personnalités. Parmi lesquelles : le duo Showtek, le basketteur français Rudy Gobert, ou bien encore son compatriote R3hab. En attendant d'être guéri, Nicky Romero, fan de jeux vidéo, joue à Call of Duty sur sa chaîne Twitch.