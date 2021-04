publié le 23/04/2021 à 10:30

Lucenzo était l'invité de Bruno dans la radio ce vendredi 23 avril. L'artiste, qui nous avait fait danser en 2011 avec son tube planétaire Danza Kuduro (entendu dans le film Fast and Furious 5) qu'il partageait avec Don Omar, a rencontré l'équipe de la matinale de Fun Radio afin d'évoquer son grand retour musical.

Le chanteur de 37 ans, originaire de Bordeaux, s'est en effet absenté plus de dix ans suite à un litige avec son ancien producteur, menant les deux devant les tribunaux. Aujourd'hui apaisé après tous ses déboires personnels, Lucenzo revient plus en forme que jamais avec des titres solaires particulièrement rythmés tels que No Me Ama et Bailamos.

L'artiste franco-portugais en a profité pour nous interpréter un medley de ses meilleurs titres parmi lesquels Baila Morena et Danza Kuduro. Des titres qui n'ont pas manqué de faire danser l'équipe de la matinale de Fun Radio.