David Guetta "United at Home" Dubaï Edition : où et comment suivre le show ?

publié le 05/02/2021 à 14:20

Il n'est pas prêt de s'arrêter. Après les succès dithyrambiques de ses trois shows donnés aux États-Unis (Miami et New-York) et en France (à Paris, devant le Louvre), David Guetta remet ça mais cette fois-ci à Dubaï. L'artiste de 53 ans se produira ce samedi 6 février à 15h (heures françaises) sur l’helipad de Burj Al Arab, un hôtel très prestigieux de Dubaï.

Le but ? Récolter un maximum de fonds pour soutenir l’UNICEF mais aussi aider la campagne "Education Uninterrupted" de Dubaï Cares, "qui vient en aide pour soutenir l’éducation et l’apprentissage à distance pour les enfants, étudiants et professeurs suite aux conséquences du Covid-19", précise le communiqué de presse.

Pour suivre le show, rien de plus simple. Ce concert, entièrement gratuit, diffusé sur la chaîne YouTube de l'artiste, sera également à suivre sur le Facebook de Fun Radio. Pour rappel, les précédentes éditions de ce concept United at Home, ont été suivies par plus de 75 millions de personnes à travers le monde et ont permis de lever plus de 1,6 million de dollars.