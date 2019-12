Découvrez la tête d'affiche du Pharaonic Festival 2020

publié le 10/12/2019 à 09:04

L'affiche est de très grande classe. Pour cette édition 2020 du Pharaonic Festival, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens.

Dimitri Vegas & Like Mike (têtes d'affiche de Fun Radio Ibiza Experience 2020), les N°1 Mondiaux seront donc présents le Samedi 21 Mars 2020, aux côtés de Marnick, Curbi, Lude et encore d’autres noms à venir pour vous offrir un show incroyable



Tous viendront briller sur scène, dans la plus grande salle de spectacle de Chambéry, Le Phare. Pendant toute une soirée, ces artistes joueront leurs plus grands tubes afin de vous faire danser toute la nuit pour un moment inoubliable.

En partenariat avec notre antenne Fun Radio, le Festival Pharaonic accueillera ces DJs internationaux qui ont su faire vibrer nos auditeurs avec des morceaux mémorables. Si vous souhaitez assister à cet événement, rendez-vous sur www.pharaonic.fr.