EMF 2020 : Steve Aoki, Afrojack, Nervo... Découvrez le line-up

publié le 06/03/2020 à 19:00

De nouveaux noms dévoilés ! L'EMF (Electrobeach Music Festival) a annoncé, jeudi 05 mars, la venue de trois artistes majeurs de la scène électro internationale pour cette édition 2020. Le festival réunit chaque année les plus grands DJ's mondiaux.



Steve Aoki, Afrojack, et Nervo viendront ainsi mixer devant les près de 180 000 personnes présentes sur les trois jours de concerts. Ils rejoignent ainsi Dimitri Vegas & Like Mike, Armin Van Buuren, ou bien encore Marshmello. Dans l'ordre et par jour se succéderont :



- Dimanche 12 juillet : Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Nervo, Steve Aoki

- Lundi 13 juillet : Afrojack

- Mardi 14 juillet : Armin Van Buuren

Si vous souhaitez assister à cet événement qui s'annonce grandiose pour tout passionné de musique électro il vous suffit de réserver vos places en cliquant sur ce lien.