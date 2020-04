Fun Radio Ibiza Experience : suivez notre programme de la journée #ConfiFun

publié le 03/04/2020 à 12:08

Ce vendredi 3 avril aurait dû être une date importante pour notre antenne puisque la cinquième édition de notre événement devait avoir lieu ce jour-même. Pour vous faire patienter jusqu'au 19 novembre - nouvelle date de Fun Radio Ibiza Experience - nous vous avons concocté un programme détonnant pour cette journée si particulière.

Afin de vous plonger dans l'ambiance de notre prestigieux événement, Fun Radio vous propose plusieurs mix sur nos réseaux sociaux, mais aussi à l'antenne. Ainsi, à 12 heures, vous retrouverez le duo Dimitri Vegas & Like Mike en mix canapé sur notre page Facebook. À 19 heures, dans Le Before Party Fun, il y aura les sets de Showtek et Diplo. À 20 heures, l'animateur du Warm-Up de Fun Radio, Elliot, sera en Facebook Live pour un mix spécial.

De 21 heures à 22 heures, Miko C prendra les platines pour un mix spécial, et enfin, de 22 heures à 23 heures, le boss de Fun Radio, Sébastien Joseph, répondra à toutes vos questions sur Fun Radio Ibiza Experience lors d'un live Instagram.

Chacun chez soi et ensemble sur Fun Radio. Restez chez vous : je veux aller à #FunRadioIbizaExperience jeudi 19 novembre 😍 #ConfiFun