publié le 17/03/2021 à 09:59

Un artiste complet qui n'a décidemment plus rien à prouver. Après l'humour, Gad Elmaleh s'essaye à la chanson. Pas très surprenant certains diront puisque le comédien de 49 ans nous a habitué à pousser la chansonnette dans plusieurs de ses spectacles. Encouragé par cette volonté d'aller au bout des choses, il a décidé de sortir un album, très jazz - baptisé Dansez sur moi - dans lequel il reprend les chansons de Claude Nougaro, emblématique auteur-compositeur-interprète français.

Un pari risqué quand on sait à quel point il est difficile de conquérir un public très large dans l'industrie musicale. Force est de constater que Gad Elmaleh a réussi son objectif. Et pour cause, son interprétation de Bidonville a connu un beau succès sur les réseaux sociaux en raison d'un remix très surprenant de la part de DJ Abdel. De quoi lui valoir quelques critiques.

"Quoi que tu fasses, tu te fais attaquer. En général par ceux qui font moins bien. Et je suis prêt à ça [être critiquer négativement, ndlr] et ça me va tout à fait. À chaque fois je fais des "dribblages", des virages. Je vais là où on ne m'attend pas. Le remix de DJ Abdel c'est un truc qui est urbain. S'il y avait les boîtes en ce moment ça danserait à fond.", a expliqué l'humoriste au micro de Fun Radio. Vous l'aurez compris, Gad Elmaleh est un homme de défis qui aime se remettre en question constamment.

Pour rappel, le comédien français n'a pas hésité à partir aux États-Unis afin de jouer ses spectacles en anglais et ainsi franchir, une fois de plus, un nouveau cap dans sa carrière.