Justin Bieber dévoile "Freedom" un EP surprise après son album "Justice"

Justin Bieber - Freedom (with BEAM)

publié le 08/04/2021 à 12:40

Voilà une surprise qui ravira les fans du chanteur. Après un retour musical très remarqué avec son nouvel album Justice, paru le 19 mars et porté par l'excellent titre Peaches, Justin Bieber a dévoilé, au grand étonnement de son public, un EP totalement inédit.

D'une durée de vingt-deux minutes, celui-ci contient six titres d'une parfaite douceur dans lesquels le chanteur de 27 ans prolonge le partage avec ses Beliebers [surnom donné à ses fans, ndlr]. Une belle manière de montrer à quel point il est attaché à cette valeur qu'il s'évertue à propager dans sa musique, mais aussi sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, Justice, son nouvel album, a réussi à s'imposer comme l'une des plus belles réussites de ces derniers jours puisqu'il fait partie des albums les plus écoutés dans le monde sur Spotify avec plus d'un milliard d'écoutes.