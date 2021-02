Kev Adams en live Instagram sur Fun Radio

publié le 22/02/2021 à 10:57

Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Kev Adams, nouvelle tête d'affiche de notre antenne, depuis la saison 2020/2021, sera en live Instagram mardi 23 février à partir de 16h30.

Le but ? Échanger avec le chef d'orchestre du Comedy Room sur l'émission qu'il anime chaque mois sur l'antenne de Fun Radio avec ses acolytes (Marion Gagnot, John Eledjam, Edouard Pluvieux, Edgar-Yves et bien d'autres). Celui qui nous avait raconté récemment une folle anecdote sur son premier tête-à-tête avec Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) avec laquelle il est resté en couple pendant plus d'un an vous attend sagement.

Rendez-vous donc ce mardi pour écouter Kev Adams en direct sur le compte Instagram de Fun Radio. Le comédien et humoriste vous donne également rendez-vous chaque mois sur notre antenne pour suivre sa captivante émission avec des jeunes talents de la scène humoristique.